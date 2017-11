USM EL Harrach – NA Hussein Dey : La domiciliation sera décidée aujourd’hui

Réagissez

Le derby algérois qui opposera ce samedi, l’USM El Harrach au NA Hussein Dey se disputera-t-il au stade du 1er Novembre Lavigerie ?

C’est la question que se posent responsables et joueurs, mais aussi les fans de l’USMH, et pour cause : la LFP n’a toujours pas arrêté la domiciliation de cette rencontre de la 10e journée du championnat de la Ligue 1. La décision devrait en effet être prise aujourd’hui, à l’issue d’une énième inspection de la commission d’homologation des stades de la LFP, qui effectuera une virée du côté du stade de Lavigerie. Selon quelques responsables des Jaune et Noir, leur équipe pourrait bien recevoir le NAHD, pour la première fois de la saison, sur son terrain fétiche. Outrés par le statut de SDF de leur team, ce sont une poignée de fans qui ont pris le taureau par les cornes, en prenant de leur temps et de leur argent pour tenter de rénover ce qui doit l’être, face à la défection des dirigeants et surtout des responsables locaux dont dépend le stade du 1er Novembre, pour faire accélérer les choses et lever les réserves émises par la commission d’homologation des stades.

Une grande opération de nettoyage a été initiée par ces fans, qui ont pris l’initiative d’acheter et de placer le filet séparant les tribunes du terrain. Par ailleurs, et au sujet de la tribune des visiteurs qui pose un vrai problème, les responsables ont proposé que celle-ci soit momentanément transférée au niveau de la tribune officielle, pour lever les dernières réserves, ce qui permettra au stade du 1er Novembre d’accueillir son premier match de championnat cette saison. Supporters et dirigeants semblent d’ailleurs confiants, même s’il faudra attendre la visite de la commission d’homologation des stades et la décision qu’elle prendra pour être fixée sur le lieu de déroulement de ce derby face au NAHD.

Sur le plan technique, les Harrachis, sous la conduite du coach tunisien Hamadi Daou, poursuivent leur préparation pour ce derby dans une très bonne ambiance. Revigorés par le succès arraché face au PAC le week-end dernier, les coéquipiers de Hadj Bouguèche comptent bien confirmer et rester sur leur lancée pour quitter la zone rouge. Pour les motiver, la direction et face aux soucis financiers, les salaires étant toujours bloqués, a pris le soin de verser aux joueurs la somme de 8 millions de centimes, représentant la prime du succès face au PAC. Ces derniers devraient même toucher, dès aujourd’hui, la prime de la victoire face à l’USMB, qui s’élève à 15 millions. Côté effectif, Daou disposera de la majeure partie de ses joueurs, excepté Bitam et Belarbi, blessés.