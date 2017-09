USM el Harrach Lounici ciblé

Réagissez

Toujours à la quête d’un entraîneur pour succéder au démissionnaire Younes Ifticène, la direction de l’USM El Harrach, qui peine à convaincre un technicien pour prendre la barre technique, cible désormais un ancien du club, à savoir Khaled Lounici pour prendre en main l’équipe.

L’ex-meneur de jeu de l’USMH, et selon nos sources, n’a jusqu’à hier toujours pas donné de réponse à la sollicitation des responsables du club. Il faut dire qu’après le refus de plusieurs techniciens de donner suite aux sollicitation de la direction, à l’image de Bouarrata et Ighil, pour ne citer que ces deux-là, les responsables de l’USMH se sont retrouvés dans un sérieux embarras, en laissant l’équipe sans entraîneur en chef depuis deux semaines. La situation est devenue même plus pressante et le recrutement d’un nouvel entraîneur en chef une urgence, avec la montée au créneau du coach intérimaire, Nasser Bechouche. Ce dernier, qui avait insisté il y a une semaine sur la nécessité de recruter un entraîneur de toute urgence, est revenu à la charge en cette fin de semaine, renouvelant sa demande à la direction de désigner un coach en chef. Une manière comme une autre du staff intérimaire de se plaindre de son statut, en prenant une grande responsabilité sans être effectivement responsable à part entière de la barre technique.