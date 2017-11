USM El Harrach : Les joueurs reprennent après une courte grève

Réagissez

La crise financière étouffe la formation harrachie

La situation au sein de l’USM El Harrach est au bord de l’implosion, avec la crise financière qui risque d’enfoncer le club dans une spirale infernale.

Souffrant d’une crise financière sans précédent, en l’absence de bailleurs de fonds, la nouvelle direction sous la conduite de Fayçal Bensemra n’arrive pas à assurer les salaires de ses joueurs, poussant ces derniers à boycotter la séance de la reprise des entraînements, programmée lundi soir, au stade de Lavigerie.

Las d’attendre leurs salaires depuis plus de cinq mois, alors que certains n’ont pas été payés depuis la saison écoulée, les coéquipiers de Hadj Bouguèche ont donc boycotté la séance de reprise, et menacé même de recourir à une grève illimitée si aucun responsable ne daigne les écouter. C’est ce qui explique que le président Fayçal Bensemra et deux actionnaires, informés de la décision de boycott des joueurs, ont vite fait de venir au stade pour tenter de contenir la situation.

Une brève réunion s’est tenue, et de nouvelles promesses ont été faites par Bensemra. Ce dernier a en effet demandé aux joueurs de patienter encore, jusqu’au début du mois de décembre prochain, en leur promettant une régularisation partielle de leur situation financière. Selon certaines indiscrétions, Bensemra table sur l’apport d’un sponsor majeur du club, qui devrait dégager une première tranche de son sponsoring au début du mois prochain, qui lui servira donc à payer une partie des salaires, d’où cette promesse.

Un discours qui a eu l’effet escompté, puisque les joueurs ont repris hier matin le chemin des entraînements, et entamé la préparation du match face à l’USM Bel Abbès, prévu ce vendredi au stade de Lavigerie d’El Harrach.

Néanmoins, il faudra noter que si les joueurs ont consenti à reprendre, ils restent sceptiques quand à la régularisation de leur situation financière, sachant que la direction actuelle aura bien du mal, encore une fois, à honorer ses engagements, en raison du manque de financement mais aussi du fait que beaucoup au sein du conseil d’administration ont lâché le président Bensemra après l’avoir poussé à la présidence sur la base de promesses sans lendemain.

En attendant, les joueurs prennent leur mal en patience, et une véritable saignée se profile à l’horizon, puisqu’on évoque déjà le recours à la CRL de certains éléments, qui envisagent de quitter le club dès le mercato hivernal, qui débutera dans tout juste un mois.