USM El Harrach

La révolte

des joueurs

C’est un véritable exploit que la formation de l’USM El Harrach a réalisé, vendredi, en s’imposant devant l’une des meilleures formations du championnat, en l’occurrence le Paradou AC, dans un match fou et riche en buts (3-2). Un véritable exploit dans la mesure où presque personne ne croyait à un sursaut d’orgueil des Harrachis, qui enregistrent ainsi leur second succès de la saison. Au vu des perturbations et soucis rencontrés tout au long de la semaine et forcés par la Ligue à disputer quatre matchs en dix jours, les joueurs, éreintés par leur situation financière et l’attitude des dirigeants au point de boycotter la séance de mercredi dernier, ont même failli recourir à une grève illimitée. Le moral au plus bas, mais décidés à se révolter, Bouguèche and Co ont réussi à relever le défi, en offrant à leur public plus qu’une victoire, de l’espoir.

C’est d’ailleurs ce qu’a relevé le coach de l’équipe, le Tunisien Hamadi Daou, en fin de match. «Nous avons bien joué et je tiens à remercier mes joueurs pour leur belle prestation. Malgré les problèmes que connaît le club actuellement, et la grande fatigue après ce marathon de matchs qu’on nous a fait subir, ils ont réussi à relever le défi. Je ne vous cache pas que moi-même je craignais ce match», explique le technicien en espérant que cette victoire constituera «le déclic tant attendu, même si beaucoup de travail nous attend et qu’il faudra confirmer notre grand retour».

Une victoire importante, surtout sur le plan psychologique, des aptitudes démontrées par les joueurs et une prestation prouvant que l’équipe est capable de s’extirper de la zone rouge, même si le maillon faible demeure sa défense, lançant ainsi un signal fort à la direction, qui devra faire sa part des choses et régler les nombreux problèmes auxquels elle fait face pour éviter le pire des scénarios. T. A. S.