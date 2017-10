Réagissez

Soulagés après le succès remporté vendredi dernier face à l’USM Blida, le premier de la saison après sept rencontres disputées (un nul et cinq défaites), dirigeants, staff et joueurs n’ont pas caché leur étonnement et surtout leur colère suite à la décision de la Ligue de football professionnel (LFP), prise vendredi en fin de journée, c’est-à-dire au moment même où l’USMH affrontait l’USMB, de programmer le match retard de la 5e journée du championnat, face à l’USMA pour ce mardi au stade Omar Hamadi.

Une décision qui a suscité l’ire des Harrachis dans la mesure où cela obligera leur équipe à disputer quatre matchs en l’espace de dix jours, après avoir affronté mardi dernier la JSK, puis l’USMB vendredi, alors que le match de la 9e journée est programmé pour vendredi prochain face au Paradou AC. Mais au-delà de cette programmation jugée irrationnelle, c’est le fait que la LFP décide de la programmation de ce derby face à l’USMA, en l’annonçant sur son site officiel, sans même prendre la peine d’en informer la direction harrachie par écrit, comme c’est d’usage.

Ce n’est d’ailleurs qu’hier, à travers le site de la LFP, que les responsables de l’USMH ont appris cette programmation du derby face à l’USMA. Le staff technique pour sa part, et à l’issue du match face à l’USMB, ignorant la décision de la LFP, avait accordé une journée de repos aux joueurs pour hier, considérant que le match suivant en championnat n’est programmé que pour vendredi prochain, avec le derby face au PAC comptant pour la 9e journée du championnat.

Prenant acte de cette décision de la LFP, la direction des Jaune et Noir comptait saisir l’instance de Mahfoud Kerbadj pour demander une reconsidération de la programmation du match USMA-USMH, en insistant sur le fait qu’elle devait être saisie officiellement et surtout à temps avant de programmer ce derby. Elle présentera comme argument que le staff ne s’est pas préparé en conséquence pour un match programmé dans 48 heures. C’est ce que nous indique le coach adjoint, Hassan Benomar.

Contacté hier en début d’après-midi, le technicien n’était même pas au courant de cette programmation. «Je suis étonné que vous m’annonciez cela. On a accordé une journée de repos aux joueurs et la reprise est fixée pour demain, notre prochain match étant prévu vendredi prochain. C’est aberrant qu’on nous fasse jouer ce mardi», dira le technicien, qui ne manquera pas de mettre en exergue le succès face à l’USMB. «Ce sera le véritable déclic. On a bien joué nos derniers matchs, sans pouvoir l’emporter. Il nous manquait donc cette victoire. Cela n’a pas été facile, mais ce sera pour nous le vrai départ.»