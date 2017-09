Réagissez

La situation au sein de la formation de l’USM El Harrach est des plus inquiétantes, avec une équipe qui n’est toujours pas parvenue à engranger son premier succès de la saison, après quatre journée de championnat.

Les Harrachis, et après trois défaites de suite, ont réussi à enregistrer leur premier point de la saison, samedi dernier, au stade du 20 Août 1955, sous la conduite du staff intérimaire conduit par Bechouche-Benomar, en concédant le nul face au CS Constantine (1-1). Un premier point qui n’arrange pas les affaires de l’USMH qui occupe l’avant-dernière place au classement, alors que le staff technique espérait provoquer le déclic et enclencher un premier succès. Un succès qui était d’ailleurs à la portée des Harrachis, dominateurs face aux Constantinois, menant même au score avant de se faire rejoindre au score suite à une bévue de la défense et du portier, mais manquant d’efficacité pour reprendre l’avantage.

Assurant l’intérim depuis une semaine après la démission de Younes Ifticène, l’un des coachs intérimaires, en l’occurrence Hassan Bechouche, ne manquera pas d’afficher quelques satisfactions, malgré l’amertume d’être passé à côté du premier succès de la saison, alors que Nasser Benomar reste injoignable depuis le match. Contacté par nos soins, il dira : «Pour moi ce point est une victoire au vu des conditions. Sans entraîneur, forcé de jouer au 20 Août et non à Lavigerie et avec un onze composé essentiellement de jeunes qui disputaient leur premier match de la saison, ce n’était pas facile. Mais malgré cela, on a dominé et c’est une bévue qui a permis au CSC d’égaliser», regrette le coach intérimaire, qui estime que la mauvaise passe que traverse l’équipe est essentiellement due à la crise administrative et aux luttes pour la prise de la direction du club. «On ne peut nier que la crise au sein de la direction a influé sérieusement sur le vécu de l’équipe.

C’est à cause de cette crise qu’on n’a même pas pu garder l’ossature de l’équipe, avec le départ de plusieurs cadres. Gérer une telle situation, techniquement parlant, n’est pas une mince affaire pour un staff », estime Benomar qui reste tout de même confiant pour l’avenir de l’équipe, pour peu que les conditions soient réunies pour travailler dans la sérénité.



Le staff technique dans le flou

Sur un autre registre, la question qui reste en suspens au sein de l’USMH est celle relative à la barre technique. Plus d’une semaine après la démission de Younes Ifticène, et les contacts avortés avec quelques techniciens, la nouvelle direction sous la présidence de Fayçal Bensemra reste dans l’expectative. Selon certaines indiscrétions, et au vu de la crise financière aiguë que vit le club, Bensemra et son bureau tablaient sur un déclic, samedi dernier, face au CSC pour entériner la décision de confirmer Bechouche en tant qu’entraîneur en chef et Benomar comme premier adjoint. Néanmoins, et au moment où nous mettons sous presse, rien n’a été fait, laissant le duo Bechouche-Benomar dans le flou. Disposés à poursuivre leur mission à la tête de la barre technique, les deux techniciens attendent un geste de la direction, et surtout des garanties. Interrogé à ce sujet, Benomar répond:

«J’estime que c’est à la direction de nous appeler et d’éclaircir ses positions. On est depuis plus de 12 ans dans le staff de l’USMH, et on est prêts à prendre les destinées de la barre technique mais pas sans conditions. L’USMH est notre famille, mais si on doit assumer nos responsabilités en tant que staff, la direction doit aussi assumer les siennes dans le contexte actuel. On n’est pas des pompiers à qui on fait appel lorsqu’il y a le feu et qu’on oublie dès qu’il est éteint». Et de conclure: «Dans les conditions actuelles, j’estime que la direction doit trouver un nouvel entraîneur, et vite. Mais si on nous fait confiance et qu’on nous considère comme un staff à part entière, on assumera nos responsabilités». Un message clair du technicien. A noter enfin, qu’avec le report du derby face à l’USMA (5e j) pour le 10 octobre prochain, la reprise des entraînements a été fixée pour demain mardi, pour entamer la préparation du match face au MC Oran, prévu le 6 octobre. Un match qui devrait se disputer au stade du 1er Novembre d’El-Harrach, puisque les réserves émises mardi dernier par la commission d’homologation devraient être levées sans encombre.