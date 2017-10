Réagissez

Bien que forcé par la Ligue à enchaîner, dès aujourd’hui, avec un troisième match en l’espace d’une semaine, en affrontant l’USM Alger à Bologhine, en match retard de la 5e journée, en attendant un autre derby face au Paradou AC, programmé ce vendredi, la formation de l’USM El Harrach a affûté ses armes et s’est préparée en conséquence.

Les Harrachis, qui restent sur une victoire enregistrée le week-end dernier face à l’USM Blida, la première de la saison après une série de six matchs sans victoire, aborderont ce derby avec la ferme intention de confirmer le réveil, en visant au moins un point.

Le coach tunisien, Hamadi Daou, et ses poulains veulent d’ailleurs mettre à profit ce réveil et surtout la mauvaise passe des Usmistes pour réaliser un bon résultat et, pourquoi pas, l’exploit face à une équipe en mauvaise passe et encore sous la coup de sa récente élimination aux portes de la finale de la Ligue des champions.

Un match pour lequel l’USMH semble prête, notamment avec un effectif quasiment au complet, puisque seul le jeune international espoir Belarbi est encore convalescent. Seule crainte côté staff technique, le volet physique avec cet enchaînement de matchs, même si pour le coach adjoint, Hassan Benomar, «cela ne devrait pas poser de problème, puisque les joueurs sont capables de surmonter physiquement cet enchaînement».

Il est à signaler enfin, que la direction de l’USMH, suite à la décision de l’instance de faire jouer ce match face à l’USMA aujourd’hui, a saisi officiellement la Ligue pour décaler le prochain match de la 9e journée face au PAC à samedi au lieu de vendredi.