USM El Harrach : Bensemra sur un siège éjectable

Elu à la présidence du club il y a tout juste trois mois, le président de l’USM El Harrach, Fayçal Bensemra, risque fort de se voir écarter de la gestion du club, en raison de la situation de déliquescence dans laquelle se retrouvent les Jaune et Noir, aussi bien sur le plan sportif avec une avant-dernière place, que sur le plan administratif et financier avec une crise aiguë qui secoue le club.

C’est d’ailleurs en raison de cette situation que des membres du conseil d’administration de la SSPA/USMH ont appelé à une réunion d’urgence, aujourd’hui. Une réunion qui pourrait donner lieu à un changement à la tête de la direction, au vu des nombreux reproches fait à l’actuel président, Fayçal Bensemra.

Acculé par les membres du conseil d’administration qui lui reprochent une gestion unilatérale sans consulter les membres de son bureau, en passant par les soucis que vit le club, mais aussi par des joueurs non payés depuis l’entame de la saison, et même depuis l’année dernière pour les cadres, qui réclament leur argent, les supporters s’en mêlent désormais, prévoyant même un rassemblement pour réclamer la tête du président, plus que jamais sur un siège éjectable.