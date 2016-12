USM Blida (Volley-ball) : Athmane Menacer n’est plus

Réagissez

La famille sportive en général et celle du volley-ball en particulier, profondément affectées par le décès de Athmane Menacer, ancien volleyeur et président de section volley-ball de l’USM Blida, survenu vendredi à l’âge de 57 ans, présentent à sa famille leurs sincères condoléances et l’assurent en cette pénible circonstance de leur profonde sympathie.

Que Dieu Le Tout-Puissant accorde au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.