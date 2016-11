Réagissez

La direction de l’USM Blida n’a pas tardé à trouver un successeur au technicien palestinien Saïd Hadj Mansour, limogé la semaine dernière, en optant pour un technicien roumain pour prendre en charge la barre technique de l’équipe.

Le technicien en question répond au nom de Kalil Obistah, un jeune qui a déjà travaillé en Algérie, plus précisément dans des clubs amateurs de l’Est, à l’image de l’US Chaouia, l’E Collo et le HB Chelghoum Laïd. Le technicien roumain, qui succède ainsi au Palestinien Hadj Mansour, limogé pour mauvais résultats, trouve un club bien lancé dans la course à l’accession, puisque l’USMB occupe toujours la 3e place au classement de la Ligue 2, à trois points seulement du leader, la JSMB, que la formation de la ville des Roses vient d’éliminer en 32es de finale de la coupe d’Algérie, sous la conduite du coach intérimaire Kamel Zane.

Ce dernier sera d’ailleurs maintenu au sein du nouveau staff du Roumain Kalil Obistah, qui était attendu hier à Blida pour finaliser avec la direction et entamer sa mission dès aujourd’hui, en assurant la séance de reprise des entraînements avec comme objectif : faire accéder l’équipe en Ligue 1, moins d’une année après sa relégation.