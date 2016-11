Réagissez

La direction de l’USM Blida, à la surprise générale, a décidé de limoger l’entraîneur en chef de l’équipe pro, le Palestinien Saïd Hadj Mansour.

Une décision prise dimanche soir lors d’une réunion du conseil d’administration, qui justifie ce limogeage par la «baisse de forme de l’équipe» et consécutivement à la dernière défaite concédée par les Blidéens, à Oran, le week-end dernier lors du match comptant pour la 10e journée du championnat de la Ligue 2, la troisième de la saison, et qui fait suite à une belle série d’invincibilité de six matchs.

Les responsables de l’USMB ont donc décidé de se séparer du technicien palestinien, malgré un parcours honorable, du moment que Hadj Mansour laisse l’équipe à la 3e place du classement et surtout à trois points seulement du leader, la JSM Béjaïa. Un limogeage étonnant, d’autant plus que l’accession n’a jamais était une priorité pour l’USMB après les énormes difficultés qu’a vécues le club depuis sa relégation l’été dernier et le départ massif de ses joueurs. L’USMB avait même failli déclarer forfait en raison de l’absence d’une direction, avant sa prise en main par l’APC et la nomination de Hadj Mansour qui a relevé un véritable défi en prenant en main une équipe en pleine crise. En attendant, la direction de l’USMB a décidé de confier les rênes de l’équipe à l’adjoint de Hadj Mansour, en l’occurrence Kamel Zane, qui assurera l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouvel entraîneur, même si certains dirigeants, à en croire certaines indiscrétions, veulent nommer l’ancien joueur comme entraîneur en chef jusqu’à la fin de la saison en cours.