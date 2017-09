Réagissez

Un vibrant hommage a été rendu, hier à l’hôtel Beni Tala, à feu Hassani Abdelkader, ancien maire de la cité de la Mekerra et ancien président de l’USM Bel Abbès.

Son parcours militant, politique et sportif a été revisité à l’occasion de cette cérémonie d’hommage à laquelle ont participé de nombreuses personnalités de la ville. Plusieurs intervenants, dont le Dr Ouldnebia, Mahfoud Chaambi, le Dr Reguig, Hassani Mustpha et l’ex-arbitre international Belaïd Lacarne, ont rappelé le parcours exemplaire de celui qui a présidé aux destinées du club de la Mekerra durant plus de deux décennies.

Né le 20 septembre 1920, le docteur Hassani est élu, le 5 février 1967, à la tête de la municipalité de Sidi Bel Abbès puis membre de l’APW en 1975 avant de briguer un mandat de député en 1982. Après avoir décroché son baccalauréat au lycée Azza Abdelkader (ex-Laperrine), il entama des études en médecine d’abord à Alger, alliant activité politique, études supérieures et football au sein du MC Alger. Profitant de cette occasion à laquelle il a assisté, le président du club, Hasnaoui Okacha, a axé son intervention sur la nécessité de sauvegarder le club qui, il y a à peine quelque mois, risquait carrément l’implosion après un parcours satisfaisant en championnat et en coupe d’Algérie.

«C’est par devoir que j’ai pris la responsabilité de financer le club lors de l’intersaison. Et il est important que toutes les bonnes volontés de la ville concourent à préserver le club cher à tous les Belabésiens», a-t-il déclaré. Son frère Brahim Hasnaoui, président du groupe industriel éponyme, a, pour sa part, salué les efforts consentis au service de la ville par feu Docteur Hassani et exhorté les présents, encore jaloux de leur cité, à s’organiser en force de proposition afin de prendre leur destinée en main.

Il a, en ce sens, réitéré son appel pour la constitution d’une force de proposition rassemblant les compétences locales afin de «prendre part activement au développement de la wilaya dont les potentialités sont énormes au plan humain, scientifique et économique». Les initiateurs de cet hommage, composant le groupe citoyen bessma.net, ont, pour la circonstance, annoncé la tenue, le 27 septembre à la Maison de l’avocat, de l’assemblée constitutive du conseil local économique et social. Une initiative fédératrice, sans exclusive et indépendante, visant à formaliser un projet citoyen au service de la collectivité.