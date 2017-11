Réagissez

L’USM Bel Abbès s’est déplacée à Béchar pour y affronter la JS Saoura aujourd’hui pour le compte de la 11e journée. Un match important pour la bande à Chérif El Ouazzani qui n’a pas le droit à l’erreur sous peine d’entrer dans la crise.

D’ailleurs, avant son déplacement à Béchar, une réunion interne extraordinaire entre la direction, le staff technique et les joueurs s’est tenue à l’hôtel Beni Thala, où le team organise ses mises au vert, dans le but de connaître les opinions de tous les acteurs sur les véritables raisons de la baisse de régime de l’équipe en général. Une réunion qui s’est soldée par un accord entre les différentes parties pour que chacun assume convenablement son rôle dans l’intérêt du club.

Ceux qui suivent de près l’évolution des protégés de Cherif El Ouazzani pensent que ce n’est qu’un passage à vide, mais qui tarde à être dépassé. Un passage à vide qui a débuté face à l’USM Blida et s’est poursuivi face au PAC, au NAHD et au DRBT. En somme, les camarades de Zouari, et contrairement aux empoignades livrées devant l’USM Alger et la JS Kabylie pour ne citer que celles-ci, ont connu des fortunes diverses et de nombreux aléas, notamment sur la composante de l’équipe type. Tantôt pour blessures prolongées de joueurs ou suspensions de certains éléments clefs, et parfois les deux à la fois, comme c’est le cas aujourd’hui où Khali Zakaria, le stoppeur, ne va pas figurer dans l’effectif rentrant. Le gardien de but Toual Athmane également sera absent, tous deux suspendus. A ce duo, s’ajoute l’absence pour blessure du défenseur axial Farès Ben Abderrahmane. Le problème des absences perdure, surtout que le staff technique ne dispose pas de bonnes doublures, ce qui influe sur le rendement de l’équipe. Or l’adversaire du jour est réputé pour être très solide à domicile et veut conforter sa deuxième place au classement général.