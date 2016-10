Réagissez

L’USM Bel Abbès a arraché sa troisième victoire depuis le début de la saison en disposant, vendredi, du DRB Tadjnanet sur le score de 3-1 au titre de la 9e journée du championnat de Ligue 1.

Le doublé de Abousfiane Balegh et une troisième réalisation de Amine El Amali sont venus confirmer la série de bonnes performances amorcée par les Vert et Rouge depuis la 5e journée du championnat. La victoire des coéquipiers de Tabti face à l’ES Sétif (2 -1), puis celle remportée à Belouizdad face au CRB (0-1) lors de la 8e journée ont boosté le moral des joueurs. «Les joueurs ont fait preuve de combativité et de ténacité face à un adversaire très solide et bien organisé sur le terrain. Cet important succès face au DRB Tadjnanet nous permet de consolider notre position au classement, ce qui est de bon augure pour la suite de la compétition», a indiqué l’entraîneur Cherif El Ouazzani à l’issue de la rencontre.

Ciblé par de nombreuses critiques dès l’entame de la compétition, notamment en raison de ses choix tactiques, l’ex-entraîneur du Paradou avait fait part, la semaine dernière, de son intention de quitter la barre technique du club de la Mekerra. Le match nul concédé à domicile face à la JS Saoura (1-1) avait d’ailleurs poussé une frange des supporters à réclamer son départ. La précieuse victoire ramenée du stade du 20 Août, face une formation belouizdadie en pleine dérive, et le soutien apporté à Cherif El Ouazzani par la nouvelle équipe dirigeante ont permis à la formation de la Mekerra de recouvrer sa sérénité.

Avant le match de Tadjnanet, l’ancien international algérien a assuré qu’il continuerait l’aventure à la tête du staff technique, abandonnant de fait l’idée de quitter le club. La nomination de l’ex-joueur de l’USMBA, Redouane Haffaf, au poste d’entraîneur adjoint et celle de Abbès Mokades en qualité de manager du club s’est traduite par une reprise en main d’un groupe à qui il manquait une certaine confiance en soi. «Ces nominations, prises en accord avec l’entraîneur, visent à renforcer l’esprit de groupe et fluidifier les rapports entre joueurs, staff technique et administration», explique Bechlaghem Norredine, membre du conseil d’administration de la SSPA/USMBA.

Ainsi, le renforcement du staff technique et le remaniement de l’équipe dirigeante, après la récente augmentation et ouverture du capital, semblent avoir eu l’effet escompté sur le rendement des joueurs. «Nous comptons poursuivre l’opération de restructuration du club, tout en espérant que les résultats sportifs seront au rendez-vous pour atteindre l’objectif du maintien cette saison», souligne M. Bechlaghem. A six journées de la fin de la phase aller, l’espoir est permis pour l’USMBA, qui doit donner la réplique vendredi au RC Relizane du Suisso-Tunisien Moez Bouakazz. Grâce à sa récente victoire, l’USMBA se hisse à la 5e place avec 12 points au classement général.