USM Bel Abbès : Les joueurs de nouveau en grève

La crise persiste à l’USM Bel Abbès. Jeudi, les protégés de l’entraîneur Tahar Cherif El Ouazzani ont refusé de reprendre les entraînements après les déclarations jugées irresponsables du président démissionnaire, Abdelghani El Hennani à une chaîne de télévision locale.

El Hannani a, lors d’une émission diffusée mercredi par cette chaîne, accusé ouvertement Cherif El Ouazzani et certains joueurs d’avoir «comploté pour l’écarter du club». Des accusations qui ont profondément affecté Cherif El Ouazzani au point où il s’est fondu en larmes jeudi lors de la reprise, selon de nombreux témoins. En guise de solidarité, les joueurs ont boudé les entraînements et ont convenu d’un commun accord avec le staff technique, de programmer pour lundi prochain la reprise des entraînements. «C’est l’anarchie ! Aucun dirigeant n’est en mesure de rassurer les joueurs sur leur devenir et de la régularisation de leurs arriérés de salaires et primes de matchs», explique un membre du staff technique.

A cela s’ajoute le flou total au sein du conseil d’administration de la Société sportive par actions (SSPA) du club. Selon le site officiel du club, le conseil d’administration a validé la démission, en milieu de semaine, de M. El Hannani et procédé à l’ouverture du capital social de la société. Cependant, des membres de l’assemblée générale contestent la tenue de ce conseil d’administration où plusieurs membres étaient absents. Selon eux, la démission de M. El Hannani a été rejetée par les membres présents qui sont, désormais, dans l’impasse. Qui dit vrai, qui dit faux ? Les supporters, complètement déboussolés par cette crise aiguë que traverse le club, craignent, eux, la dislocation de la formation des Vert et Rouge.

Ces dernières 48 heures, des appels pour une marche pacifique jusqu’au siège de la wilaya ont été relayés par les réseaux sociaux pour solliciter l’intervention des pouvoirs publics. Le club de la Mekerra est, pour rappel, toujours en course pour une place qualificative à une compétition internationale la saison prochaine, grâce à sa deuxième position provisoire au classement du championnat. Il est également qualifié aux demi-finales de la coupe d’Algérie et affrontera le CR Belouizdad, le 20 juin prochain.