USM Bel Abbès : La Mekerra prépare la JSK

Après son succès à domicile devant l’USM Alger dans le cadre de la mise à jour du calendrier la semaine passée, l’effectif de l’USM Bel Abbès, qui craignait le maintien de la date de la sixième journée de ce week-end, a été soulagé par le report global de ladite journée.

Avec le maintien de la date initiale, les Belabbésiens auraient disputé trois matchs en neuf jours. Cette nouvelle programmation a permis au groupe d’évacuer quelque peu la pression pour se consacrer jeudi après-midi à disputer un match retour amical à Sidi Bel Abbès contre les voisins du GC Mascara (Ligue 2). Cherif El Ouazzani nous dira à ce sujet : «Le dernier résultat est bon pour le moral, on tenait à cette victoire, mais croyez-moi beaucoup de travail nous attend. On a perdu dans l’ intersaison neuf éléments. Nous sommes en train de rebâtir de nouveau une autre équipe plus jeune avec ce qui reste de l’ossature de l’équipe de la saison écoulée. Notre satisfaction est le sérieux de notre effectif qui est dans sa totalité formé de joueurs du cru.

Contre l’USM Alger, on a promu cinq joueurs, dont quatre ont joué comme titulaires.» Pour sa part, l’entraîneur adjoint, Haffaf Redouane, nous a fait part de «la reprise des entraînements samedi pour préparer le match contre la JS Kabylie jeudi prochain. Nous espérons demeurer sur une courbe ascendante, malgré quelques absences et les conséquences sur la forme physique des joueurs utilisés lors des deux derniers matchs. Heureusement que notre attaquant Belahouel Hamza, absent durant les rencontres passées, a repris jeudi lors de notre rencontre amicale contre le GC Mascara et d’autres pas totalement intégrés dans le groupe qu’il va falloir requinquer de nouveau.. Techniquement parlant, l’équipe a réalisé de bons résultats jusque-là. La victoire face à l’USMA nous a fait du bien sur le plan moral», a-t-il expliqué.

En parallèle, on a appris qu’outre la solidarité des fans et des joueurs du club avec un jeune supporter grièvement blessé lors du récent derby à Oran, le président du club, Hasnaoui Okacha, a décidé de prendre en charge la totalité des frais d’une intervention chirurgicale que doit subir en urgence ce jeune supporter.