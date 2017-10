Réagissez

En dépit de l’enjeu de la rencontre aussi bien pour l’USMBA, qui tenait à une deuxième victoire à domicile, que pour l’USMA qui n’a plus gagné depuis six rencontres (toutes compétitions confondues), le match de ce mardi (mise à jour du calendrier de Ligue 1, ndlr) entre les deux équipes s’est déroulé dans un fair-play total.

Les Usmistes ont été accueillis par des gerbes de fleurs ; une louable initiative très applaudie par les supporters belabéssiens qui ont entonné un refrain spécial de motivation aux Usmistes qui vont disputer dans quelques jours la deuxième manche des demi-finales de la Ligue des champions à Casablanca «Inchallah ya Rabi l’USMA qualifiée». Le match a été marqué par un jeu plaisant couronné par une victoire des locaux qui les propulse à la 7e place avec 7 points au compteur.

Au cours de cette rencontre qui a vu Hamzaoui et Cherifi affronter leur ancienne équipe, les Usmistes ont buté sur une jeune formation motivée pour les battre. Pourtant ils se sont présentés avec la ferme intention de réaliser un bon résultat malgré l’absence de plusieurs joueurs, à l’image du quatuor d’internationaux Darfalou, Benguit, Chafaï et Meziane, ainsi que le portier Zemmamouche et le défenseur Benmoussa, laissés au repos par le coach belge Paul Put. Les Algérois voulaient, en effet, renouer avec la victoire, eux qui courent après un succès depuis l’ouverture de la saison, obtenu par un score étriqué face au nouveau promu de la Ligue 1, le Paradou AC à Bologhine, mais apparemment l’USMBA ne leur sourit plus au stade du 24 Février 1956.

Il faut souligner que la saison passée, l’équipe de la Mekerra s’était imposée à domicile sur le score de 2 à 1, puis en coupe d’Algérie aux tirs au but après un match nul (0-0). La rencontre s’est soldée cette fois par le score de 2 à 0. Les deux buts de la victoire ont été inscrits par Bounoua et Belhocini. Cette victoire fera sans doute du bien aux poulains de Cherif El Ouazzani, tandis que l’USMA qui poursuit sa série de mauvais résultats doit se ressaisir rapidement pour bien préparer la manche retour de la Ligue des champions africaine.