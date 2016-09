Réagissez

Les Vert et Rouge ont remporté, samedi, leur première victoire en championnat de Ligue 1, en battant l’ES Sétif (2-1), sur la pelouse du stade du 24 Février.

Ils reprennent ainsi confiance après des débuts difficile en championnat, aggravés par une crise financière aiguë résultant d’un lourd et négatif héritage sur le plan managérial et administratif. Les protégés de Cherif El Ouzanni, qui se sont inclinés en déplacement lors de la précédente journée face au MC Oran (0-1), ont fait preuve, notamment en seconde période, d’une grande témérité face à un adversaire de taille. Les deux réalisations de Khali (52’) et Balegh (58’) ont apporté ce déclic tant attendu depuis l’entame de la compétition, révélant par la même l’homogénéité d’une formation composée de jeunes joueurs doués, à l’instar de Tabti, Lamali, Zenasni, Labani et Khali.

La victoire de l’USM Bel Abbès face à l’ESS intervient «au bon moment», estiment les fans du club, après deux matchs nuls (face au NAHD et à l’USM El Harrach) et deux défaites (concédées au CA Batna et au MC Oran). «En enchaînant les résultats positifs sur le plan sportif, l’USMBA ne peut que renforcer son attractivité. Car l’essentiel, aujourd’hui, est de convaincre les potentiels investisseurs de la région d’intégrer le capital de la SSPA, tout en s’éloignant de tout ce qui est accessoire et superflu», considèrent de nombreux observateurs de la scène sportive locale.

Pour l’entraîneur du club, Cherif El Ouzanni, la victoire face à l’Aigle noir «permet de préparer sereinement la prochaine sortie de l’USMBA à Constantine face au CSC, au titre de la 6e journée du championnat de Ligue 1. Les joueurs doivent maintenant garder les pieds sur terre et confirmer le déclic enregistré ce samedi», a-t-il déclaré à la fin du match face aux Sétifiens.