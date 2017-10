USM Bel Abbès : L’équipe moins conquérante

Réagissez

Après son heureux nul concédé samedi passé devant la jeune équipe du Nasria, l’USMBA en est à son troisième match nul à l’extérieur.

L’équipe pouvait pourtant aspirer à mieux, surtout devant le MC Oran, bien que ce jour-là, l’arbitrage se soit illustré en accordant un but à l’équipe oranaise marqué de la main. L’équipe avait aussi raté la victoire face à l’USM Blida. Quant au match livré face aux protégés de Nabil Neghiz, samedi, les Belabbésiens n’ont pu développer leur jeu habituel. Les séquelles de la défaite à domicile devant le Paradou AC ont engendré une nouvelle pression.

Le problème actuel au sein de l’USMBA est relatif essentiellement au manque de doublures de bon niveau. Cela dit sans prétendre diminuer de l’apport des jeunes promus cette saison et d’autres recrutés à l’intersaison. Et si au Nasria manquaient plusieurs titulaires, chez les Belabbéssiens l’absence de Ben Abderrahmane Fares, blessé et qui en a pour trois semaines de repos forcé, s’est fait ressentir. Le constat fait au terme de quatre mois de compétition, c’est que l’effectif belabbésien n’est pas très étoffé et il ne serait pas étonnant de voir la libération d’au moins trois ou quatre joueurs qui n’ont pas donné satisfaction, et ce, lors du prochain mercato.

Objectivement parlant, au niveau des gardiens de but, le staff technique, à sa tête Cherif El Ouazzani, possède de réelles alternatives mais dans les autres compartiments de jeu, de réelles inquiétudes se font ressentir à chaque fois. Il faut admettre que les Belabbésiens sont moins percutants que lors des précédents matchs et n’ont pu développer leur jeu habituel samedi passé devant le NAHD, sans rien enlever au mérite des Algérois qui étaient plus motivés et mieux organisés sur le terrain. Beaucoup de travail attend le coach de la Mekerra, même si, finalement l’équipe a eu le mérite de rentrer avec un point.