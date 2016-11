Réagissez

Pour l’entraîneur Cherif El Ouazzani, les trois points empochés face au MOB «sont précieux et permettent de hisser l’équipe en haut du classement». «Il faut maintenir cette dynamique positive tout en s’efforçant d’inculquer aux joueurs une certaine discipline tactique, notamment en seconde période où on a été constaté un repli défensif alors qu’il fallait maintenir la pression sur l’adversaire», a-t-il expliqué lors du point de pesse animé à l’issue de la rencontre. Pour revenir au match, c’est Bouguelmouna, bien placé, qui trompe le gardien Daïf et réussit à mettre le cuir au fond des filets à la 2’. L’attaquant belabessien, encore lui, sur une passe lumineuse de Lamali, revient à la charge et aggrave le score à la 26’.

Les Crabes qui ont réduit le score à la 64’ sur une réalisation de Messaïdia se ruent en attaque dans l’espoir de renverser la vapeur. En vain. Vers la fin de la rencontre, Benabdereahmane, puis Bouguelmouna ont failli assommer les Mobistes, amoindris physiquement et manquant de punch en l’absence de l’attaquant Fouzi Yaya. L’USM Bel Abbès, forte de ce succès, aura à effectuer un périlleux déplacement à Médéa lors de la prochaine journée pour donner la réplique aux protégés de Sid Ahmed Slimani. Cinquième au classement général, ex-aequo avec la JS Saoura (15 pts), le club de la Mekerra négociera face à l’Olympique un tournant décisif en cette phase aller du championnat, car juste après cette empoignade, il recevra consécutivement l’actuel leader, l’USM Alger, puis la JS Kabylie.