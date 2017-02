Réagissez

Après leur défaite face à l’ES Sétif, lors de la précédente journée, les coéquipiers de Tabti ont renoué vendredi avec le succès, en battant par la plus petite des marges (1-0) le CS Constantine.

Ce sont pourtant les joueurs du CSC qui se montreront les premiers menaçants, en occupant d’entrée le camp des visiteurs. D’ailleurs, les locaux éprouveront toutes les peines du monde pour desserrer l’étau constantinois. On jouait la 32’ lorsque Taib est déséquilibré dans la surface de réparation par le défenseur Zenasni sous les yeux de Bouakassa qui siffle un penalty. Zerara exécute le penalty, mais le portier belabésien se met en évidence de fort belle manière en réussissant à dévier le cuir. Dix minutes plus tard, suite à une belle combinaison, Bouguelmouna se retrouvera seul face à Cédric, mais échouera lamentablement. En seconde période, les changements opérés par Amrani en incorporant Boucheriha et Belamiri n’apporteront pas vraiment de plus-value face à la solide charnière défensive des Vert et Rouge. L’unique but de la rencontre est inscrit à la 80’ par le défenseur Boucheriha, contre son camp, en tentant de dévier un puissant tir de l’attaquent Zouari. Ce but salvateur fait naître l’espoir chez les fans d’El Khadra qui croient au titre.