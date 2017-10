USM Alger : Vingt jours pour combler les lacunes

Réagissez

Les Usmistes n’ont pas pu créer beaucoup d’occasions...

L’USM Alger a été accrochée, avant-hier soir au stade du 5 juillet d’Alger par le club marocain du Wydad Athletic Club (0 – 0), pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des champions d’Afrique, qui est repartit chez lui avec le point de l’égalité en attendant le match retour, prévu dans vingt jours (20 octobre) à Casablanca.

Le représentant algérien aurait même pu perdre cette rencontre n’était la vigilance du gardien Zemmamouche, dans certains cas, et la précipitation des joueurs du club marocain dans d’autres. Le coach usmiste, le Belge Paul Put, a évoqué, en fin de partie, l’arbitrage qui, d’après lui, a privé son club d’un penalty.

Ce qui, bien évidemment, ne peut à lui seul justifier ce «semi-échec» puisque les Rouge et Noir, et malgré les quelques changements opérés dans le onze rentrant avec les incorporations en tant que titulaires de Benguit, Hamzaoui et Saayoud, ont reproduit pratiquement les mêmes lacunes que celles constatées lors de la rencontre des quarts de finale retour face au club mozambiquien Ferroviario De Beira (0 – 0) disputé la semaine passée dans le même stade. Les Usmistes n’ont pas pu se créer beaucoup d’occasions en première mi-temps. Ils ont beaucoup plus subi le match. En seconde période, il y a eu un certain réveil, ce qui s’est conclu par quelques actions dangereuses, comme la frappe de Benghit (84’), mais sans trop de succès. Bien sûr, rien n’est perdu pour l’équipe algéroise.

Le nul vierge est un score piège, comme l’a d’ailleurs affirmé l’entraîneur du WAC, Houcine Ammouta. Selon ce dernier, le match retour sera «difficile» car «il suffit à l’USMA d’inscrire un but pour mettre le Wydad sans l’embarras». Et c’est ce que vise le coach du club de Soustara. Paul Put, tout en se disant «déçu» par le résultat, a tenu à affirmer qu’il ne reproche rien à ses joueurs qui, d’après lui, «ont tout donné sur le terrain». Pour le belge, l’USMA va essayer «d’inverser la tendance au match retour».

A cet effet, l’équipe dispose de vingt jours pour préparer ce rendez-vous. Paul Put tient à rappeler que sauf lors des deux derniers matchs (WAC, Ferroviario De Beira), son équipe «a toujours réussi à inscrire des buts même à l’extérieur». En tout cas, même si le staff des Rouge et Noir semble confiant, ce match retour à Casablanca va être extrêmement difficile. Paul Put devra, d’ici là, trouver les solutions aux lacunes enregistrées.