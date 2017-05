USM Alger : Une semaine chargée pour les Algérois

Champion d’Algérie en titre, la formation de l’USM Alger n’a pas eu de répit et ne pourra en avoir, du moins les prochains jours, en raison de l’enchaînement et le chevauchement des matchs dans les deux compétitions, en l’occurrence le championnat national et la Ligue des champions d’Afrique.

De retour jeudi à Alger après le périple qui les a menés au bout de l’Afrique, plus précisément à Harare, la capitale du Zimbabwe où ils ont été défaits par la formation de Caps United (2-1) en match comptant pour la 2e journée du groupe B, les Usmistes n’ont eu que quelques heures de repos, puisqu’ils ont repris le chemin des entraînements, vendredi soir, un peu plus de 24 heures après leur long périple au Zimbabwe. Ainsi, de retour, le coach usmiste, Paul Put, a mis le cap sur la préparation de la prochaine sortie de son team, en championnat avec un autre derby de la capitale, celui qui mettra aux prises l’USMA à son voisin, le NA Hussein Dey, demain soir à partir de 22h30, au stade du 5 Juillet, en match comptant pour la 27e journée du championnat professionnel de Ligue 1. Cette rencontre est importante pour les Usmistes qui comptent s’adjuger les trois points de la partie, pour retrouver le podium. Perdant officiellement son titre de champion d’Algérie qu’elle détenait depuis l’été dernier, l’objectif des Rouge et Noir en championnat demeure cette 2e place au classement, synonyme d’une qualification à la prochaine édition de la Ligue des champions. Un objectif qui passe par un sans-faute lors des quatre matchs restants, à commencer par celui de ce lundi face au NAHD, tout en espérant des faux-pas de ses concurrents directs pour cette place de dauphin, en l’occurrence le MCA et l’USMBA. Après ce match, les Usmistes replongeront de nouveau dans l’ambiance de la compétition africaine, puisqu’ils devront s’envoler juste après ce match de championnat à destination de l’Egypte, en prévision de la 3e journée de la phase des poules où ils auront à croiser le fer avec le Zamalek, le 2 juin au stade Bordj Al Arabi à Alexandrie. Pas de répit donc pour l’USMA qui luttera sur deux fronts durant ce mois sacré.



Tarek Aït Sellamet