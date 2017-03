USM Alger : Soustara amoindrie face au RCR

Réagissez

L’USM Alger, détentrice du titre de champion d’Algérie, entamera aujourd’hui une série de trois matches dans le cadre de mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1 dans le but de réduire l’écart avec le leader actuel, l’ES Sétif. Les Usmistes qui occupent la 3e place au classement général, se rendront aujourd’hui à Relizane pour y affronter le RCR dans un match capital pour les deux formations. Les hommes de Paul Put qui n’ont pas encore dit leur dernier mot veulent remporter le match pour revenir à hauteur de l’USMBA (2e), alors que le RCR qui lutte pour son maintien en Ligue 1 ne jure que par la victoire pour soigner son capital point et s’éloigner davantage de la zone rouge. Sauf qu’en face, il y aura un gros morceau, auréolé par sa qualification à la phase de poule de la Ligue des champions africaine. L’USMA sera cependant, amoindrie de pas moins de quatre joueurs clés. Il s’agit de Oussama Darfalou, Ziri Hamar, et Mohamed Benkablia, blessés, alors qu’Andria est retenu en sélection malgache. Face à ses absences, l’entraîneur Paul Put pourrait compter sur les services de Kaddour Beldjilali qui revient d’une blessure contractée lors du match de coupe d’Algérie face à l’USMBA.

A. B.