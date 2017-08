USM Alger : Soustara affiche ses ambitions

Réagissez

La formation des Rouge et Noir a disputé dimanche son dernier match amical avant le début du championnat face à l’Olympique de Médéa.

Un match qui s’est soldé par la victoire des camarades de Meftah sur le score de 3 à 2 qui confirme leur bonne santé après le stage en Turquie et leurs ambitions pour la nouvelle saison. Un doublé de Meziane dénote, on ne peut mieux, la bonne forme de ce jeune attaquant révélé la saison passée et qui lui a valu une convocation en équipe nationale. L’USMA avec son riche effectif se présentera comme le premier favori pour succéder à l’ES Sétif, champion en titre, après avoir renforcé ses rangs par de nouveaux éléments, tels Yaya, Sidibé, Hamzaoui, Chita…

Paul Put qui est à sa deuxième année avec l’USMA aura l’embarras du choix pour composer son onze type face au Paradou AC, lors de la première journée, prévue ce week-end au stade Omar Hamadi de

Bologhine, avec la fermeture du stade du 5 Juillet pour la réfection de la pelouse. Ce match sera également une préparation pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaine contre Ferroviario Beira.