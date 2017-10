Réagissez

L’USM Alger replongera, dès aujourd’hui, dans le bain du championnat national, avec la réception de l’USM El Harrach, à 17h, au stade Omar Hamadi de Bologhine, pour le compte de la mise à jour de la 5e journée.

Un derby algérois qui sera certainement difficile pour les gars de Soustara, en proie au doute ces derniers temps, notamment après leur élimination en demi-finale de la Ligue des champions d’Afrique. Rentrés du Maroc, après avoir affronté le WAC de Casablanca, avant-hier très tôt le matin, les Usmistes ont repris le chemin des entraînements hier.

L’entraîneur du club, le Belge Paul Put, décrié par une partie des supporters, doit impérativement remobiliser le groupe en prévision des prochaines rencontres du championnat. Après huit journées, l’USMA occupe la 13e place, avec cinq points seulement. Toutefois, le club a cumulé les matchs en retard au nombre de quatre. En plus de celui d’aujourd’hui face à l’USMH, les Rouge et Noir devront affronter le MC Alger, l’US Biskra et l’ES Sétif.

Yaiche quitte le club

Après la défaite face au WAC, des informations avaient fait état du probable départ de l’entraîneur Paul Put. Finalement, c’est l’adjoint, Abdelkader Yaiche, qui a quitté ses fonctions. Si certains ont évoqué un «limogeage», le club lui, parle, dans un communiqué, d’une «démission». «La direction de l’USM Alger annonce la rupture de contrat du coentraîneur de l’équipe, Abdelkader Yaiche. Le technicien a fait part de son envie de quitter le club, une demande acceptée par le président.

Yaiche est donc démissionnaire et quitte officiellement le staff technique de l’USM Alger», indique-t-on du côté du club de Soustara. Toutefois, rien ne dit que le Belge est sûr de rester. La direction veut prendre le temps qu’il faut avant de prendre une quelconque décision à son sujet. Il faut rappeler que Yaiche avait intégré le staff du club algérois durant l’intersaison.