USM Alger : Place aux aspects tactiques

Le staff technique de l’USM Alger a décidé de baisser, à partir d’aujourd’hui, l’intensité des entraînements des joueurs, en regroupement au CTN de Sidi Moussa depuis hier, avec la programmation d’une seule séance quotidienne.

Les quelques jours restants de ce stage préparatif pour le match de la demi-finale «retour» de la Ligue des champions d’Afrique face au club marocain du WAC, prévu samedi prochain à Casablanca, seront ainsi consacrés aux aspects technico-tactiques. D’ailleurs, le coach de l’équipe, Paul Put, a prévu pour demain une rencontre amicale, face au RC Kouba, qui devra avoir lieu à Sidi Moussa. Hier, une empoignade face à l’équipe de réserve a été programmée sur les mêmes lieux. Une rencontre avec les représentants des médias est par contre prévue aujourd’hui. Ce sera la dernière sortie publique des joueurs avant l’entrée, à partir de mardi, en stage bloqué.



Confiance renouvelée au staff

Il faut noter, par ailleurs, que le club a tenu, dans un communiqué, à démentir les informations circulant ces derniers jours, relatives à la volonté de la direction de chercher un nouveau staff. «Suite à des informations évoquées dans la presse et sur les réseaux sociaux, faisant état d’un contact de la direction de l’USM Alger avec des entraîneurs pour remplacer le staff technique actuel, la direction du club tient à démentir formellement ces rumeurs et précise qu’elle réitère sa confiance au staff technique actuel composé de Paul Put et Abdelkader Yaiche», indique-t-on du côté de la direction, avant d’ajouter : «Nous sommes à la veille d’une demi-finale de Ligue des champions CAF, une rencontre importante que le club prépare sereinement.

Ces rumeurs ne sont d’aucune utilité, si ce n’est de déstabiliser la préparation de l’équipe au déplacement à Casablanca». En somme, le club veut mettre tous les atouts de son côté pour espérer réaliser un résultat positif au Maroc. Il faut rappeler, en dernier lieu, que l’équipe de Soustara devra s’envoler vers Casablanca, ce jeudi. Le match est prévu samedi à 20h, heure locale. A l’ «aller», les deux équipes s’étaient séparées, au stade de Bologhine, sur le score vierge de zéro partout.