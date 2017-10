USM Alger : Le WAC était plus efficace

Réagissez

L’USM Alger n’a pas réussi, avant-hier soir, au stade Mohammed V de Casablanca, à arracher sa qualification face au WAC pour la finale de la Ligue des champions d’Afrique.

Après le match nul de l’aller, disputé le 29 septembre à Alger, les Algérois ont été battus sur le score de trois buts à un. La compétition phare de la Caf tourne le dos encore une fois aux Usmistes qui, pour l’occasion, n’ont pas vaincu le signe indien, puisque le Widad de Casablanca a pris encore une fois le dessus. Pour Paul Put, l’entraîneur du club, le groupe va sûrement avoir des regrets, parce qu’en seconde période, «les joueurs se sont créé beaucoup d’occasions». Mais, comme il l’a encore précisé à l’aéroport d’Alger, de retour du Maroc, «les gars du WAC ont été plus efficaces». Si des supporters du club ont mis à l’index certains joueurs qui, d’après eux, sont de plus en plus ternes sur le terrain, le coach n’est pas du même avis. «Je pense qu’on ne peut rien reprocher aux joueurs, parce qu’ils se sont donnés à fond», a-t-il déclaré à ce propos.



Paul Put sur le départ ?

Cette élimination va-t-elle sceller le sort de l’entraîneur Paul Put ? A la fin du match, celui-ci a estimé qu’«arriver en demi-finale de la Ligue des champions n’est pas un mauvais parcours». Le technicien belge a laissé entendre qu’il voudrait bien continuer l’aventure avec l’USMA. Mais cela ne dépend pas seulement de lui. Il doit s’entretenir avec la direction du club. Il y a quelques jours, des informations avaient fait état de la volonté des responsables de l’équipe de changer de coach, décrié par une partie des supporters depuis le début de la saison. Finalement, la direction usmiste avait démenti ces «allégations» en réitérant son soutien au staff en place. Un «soutien» qui risque de s’effriter face à la pression grandissante des fans. Cependant, les Rouge et Noir devront se ressaisir très vite pour se remettre dans le bain du championnat. Les prochaines semaines risquent d’être extrêmement difficiles avec pas moins de quatre rencontres en retard à disputer.