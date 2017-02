Réagissez

Abderrahmane Ibouchoukene, doyen des kinésithérapeutes algériens, quitte l’USM Alger où il avait exercé durant dix années.

On ne connaît pas les raisons de la démission d’Ibouchoukene qui était non seulement kinésithérapeute de la section de football, mais aussi coordinateur du staff physiothérapeute. Ayant une riche expérience dans le domaine de la kiné, Ibouchoukene a travaillé auparavant aux Emirats arabes unis pendant 20 années (1986 - 2006) au sein des principaux clubs de ce pays du Golfe.

Avant de tenter l’expérience internationale, Ibouchoukene a passé le gros de sa carrière (52 ans) dans le mouvement sportif national en tant qu’encadreur et formateur des entraîneurs. Il a fini par créer la mythique association d’athlétisme de la DNC Alger, et fut également le coordinateur national de la DNC de Constantine et d’Oran. Ibouchoukene, âgé de 74 ans, a été formé en Allemagne de l’Est (ex-RDA).