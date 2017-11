USM Alger : Deux matchs à huis clos pour jets de projectiles

Réagissez

L’USM Alger s’est vue infliger une sanction de deux matchs à huis clos, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP).

Des supporters usmistes se sont rendus coupables, durant la rencontre opposant les Rouge et Noir au CS Constantine — disputée samedi dernier au stade Omar Hamadi de Bologhine, pour le compte de la 11e journée, et remportée par les visiteurs sur le score de deux buts à un —, de «jets de projectiles entraînant la blessure d’un joueur du CSC». Le club algérois devra, en outre, s’acquitter d’une amende de 200 000 DA. Par ailleurs, son entraîneur adjoint, Mustapha Aksouh, a écopé d’une suspension d’un match pour «contestation de décision». Ainsi, le match de demain de Derfalou et ses coéquipiers, prévu au stade de Bologhine, face à la JS Saoura, pour le compte de la 12e journée, se jouera sans le public.

Une difficulté supplémentaire pour le nouvel entraîneur, le revenant Miloud Hamdi, appelé à remobiliser un groupe qui peine, quelquefois, à imposer son rythme, même à domicile, comme ce fut le cas samedi dernier face aux Sanafir. Hamdi, qui a remplacé le Belge Paul Put, lequel a démissionné juste après la défaite face à Constantine, devra entamer le travail aujourd’hui. Il a signé avec la direction usmiste un contrat s’étalant jusqu’à la fin de saison. Il devait rejoindre le club avant-hier, mais faute de disponibilité de billet d’avion en direction d’Alger, il a décalé son arrivée de 24 heures. Le nouveau coach va être, par ailleurs, présenté aux médias aujourd’hui et le staff récupérera aussi ses trois internationaux qui étaient en sélection, à savoir Chafai, Abdelaoui et Benguit. Des éléments importants qui apporteront sûrement un plus demain face à Saoura. En dernier lieu, il faut rappeler que les Rouge et Noir occupent la 11e place du classement avec 12 points et trois matchs en moins, respectivement face au MC Alger, l’US Biskra et l’ES Sétif.