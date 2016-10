USM Alger : Cavalli ne fait pas l’unanimité

Réagissez

Malgré les résultats probants enregistrés en ce début de saison par l’USM Alger qui caracole seule en tête avec 16 points, le rendement de l’équipe sur le terrain ne fait pas l’unanimité au sein des fans.

En effet, les supporters des Rouge et Noir n’ont pas manqué de manifester leur colère sur le rendement de l’équipe malgré la victoire — la cinquième depuis le début de saison — face à l’Olympique de Médéa sur le score de 3-2. L’équipe, qui menait au score par 3 à 0 en première mi-temps, a eu chaud en seconde période en encaissant deux buts, mais elle a su gérer son avance sans trop convaincre. Les supporters font porter la responsabilité à l’entraîneur Jean-Michel Cavalli, tenu pour responsable du revirement de situation qui a failli coûter cher à l’équipe. Le coach français n’a pas compris la réaction des supporters, surtout que les statistiques plaident pour lui dans la mesure où l’équipe n’a pas encore perdu et compte la meilleure attaque (13 buts) et la meilleure défense (2 buts).

Face à l’O Médéa, l’entraîneur a effectué trois changements par rapport au dernier derby face au CRB, en laissant sur le banc Benyahia, Saâyoud et Guessan afin de faire tourner son effectif et donner leur chance à d’autres joueurs. Le prochain match face au MCA, un derby explosif, sera sans doute le véritable test de la formation de Soustara, surtout que sur le plan comptable, une victoire lui permettra de prendre neuf points d’avance sur son voisin et permettra à l’équipe et au coach de travailler par la suite dans la sérénité.