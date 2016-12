Réagissez

Les joueurs de l’USMA jubilent après leur victoire face...

Décidément, l’USM Alger joue mieux. Même lorsqu’elle a perdu contre l’USM Bel Abbès, l’équipe n’a pas été médiocre.

L’entraîneur belge, Paul Put, qui a su donner une âme à cette équipe, a réussi à secouer ses poulains face à l’ESS à l’occasion de la 14e journée du championnat de Ligue 1 qui s’est déroulée hier à Bologhine dans un stade plein à craquer. «L’USMA est devenue l’équipe à battre. Les joueurs se doivent de réagir et être responsables», a-t-il déclaré en conférence de presse avant le match.

La réaction des joueurs ne s’est pas fait attendre. Hier, face à l’Entente de Sétif, les camarades du capitaine Zemmamouche se sont imposés sur le score de 3 à 1, offrant du coup un bon spectacle aux présents. Sans round d’observation, l’USMA est allée taquiner l’arrière-garde sétifienne, parvenant à la 13e minute à ouvrir la marque par l’intermédiaire de Chafaï sur un coup de tête après un coup franc bien travaillé d’un coéquipier. Dix minutes après, Meftah doublera la mise d’un tir à ras de terre suite à un joli service de Benguit.

C’est le quatrième but de la saison pour le latéral droit usmiste et le premier sur une action de jeu, car les trois autres ont été inscrits sur penalty. L’Entente de Sétif tente de réagir par Aït Ouameur, mais son tir sera dévié en corner par Zemmamouche.

Après la pause-citron, les Sétifiens se montrent plus présents avec l’incorporation de Djabou et bénéficient d’un penalty concédé sur Djahnit, que transformera magistralement Amada. Ce but s’avérera insuffisant malgré d’autres tentatives par Djahnit et Aït Ouameur, puisque ce sont les Usmistes qui aggraveront la marque dans le dernier quart d’heure par Meziane d’une tête plongeante consécutivement à un centre parfait de Meftah.

L’USMA s’installe donc en tête du classement en compagnie du Doyen en attendant les autres matches de la journée, prévus aujourd’hui.A. B.