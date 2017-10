Réagissez

Le nul concédé samedi soir par l’US Biskra, à domicile, face au MC Oran, a été fatal à son entraîneur Omar Belatoui.

Le technicien a été limogé juste à la fin de la rencontre, et l’annonce a été faite par le porte-parole du club et ex-président,

Brahim Saou.

Il faut dire que le technicien était sur la sellette depuis l’entame de la saison, avec la série de mauvais résultats du club, promu l’été dernier. Une seule victoire ramenée de Médéa, contre deux nuls et quatre défaites, un bilan mitigé qui précipite le départ de Belatoui.