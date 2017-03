US Biskra : Zeghdoud limogé

Réagissez

Le nul concédé, vendredi dernier par l’US Biskra face au MC Saïda (1-1) en match de la 26e journée du championnat a été fatal pour le coach du promu, Mounir Zeghdoud, qui s’est vu limogé de son poste. C’est le président de l’USB, Brahim Saou qui a annoncé la décision de se séparer des services de l’ancien défenseur central international, en justifiant cette décision par les derniers mauvais résultats de l’équipe. En effet, avec ce nul concédé à domicile, l’USB promu l’été dernier en Ligue 2, le second de suite après celui ramené de Mascara face à la GCM, quitte le podium et rétrograde à la 4e place. Un résultat qui risque de compromettre les chances d’accession de la formation des Ziban, au point de pousser la direction à se mettre en quête d’un nouvel entraîneur, à quatre journées du baisser de rideau. A signaler que Zeghdoud avait pris le train en marche lors de la phase aller, en succédant à Cherif Hadjar. Zeghdoud réussira à faire placer l’USB dans la course à l’accession, alors qu’il était question de maintien.