US Biskra : Zeghdoud en pole position

Réagissez

Sans entraîneur depuis le limogeage de Chérif Hadjar la semaine dernière, la direction de l’US Biskra, fraîchement promue en Ligue 2 professionnelle, est toujours à la quête d’un nouvel entraîneur. Plusieurs techniciens ont été contactés, mais tout porte à croire que c’est l’ancien libéro de l’USM Alger et ex-entraîneur adjoint du CS Constantine, en l’occurrence Mounir Zeghdoud, qui devrait être désigné, vu que les négociations entre le technicien et Brahim Saou, le président du club, sont en bonne voie. L’US Biskra, et pour son retour en Ligue 2, débute mal sa saison, en occupant une peu enviable 13e place, en ne comptabilisant que 5 points en 7 journées de championnat.