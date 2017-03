US Biskra : Leknaoui succède à Zeghdoud

Réagissez

La formation de l’US Biskra, sans entraîneur depuis vendredi dernier, suite à la décision du président, Brahim Saou de limoger Mounir Zeghdoud, n’a pas souffert du manque d’un patron à la barre technique, puisque dés la reprise effectué hier, un coach était déjà en place pour driver l’équipe pour les quatre matchs restants du championnat de la Ligue 2.

Le nouveau coach qui connaît bien le championnat du second palier professionnel n’est autre que Nadhir Leknaoui, l’ex-coach du CRB Aïn Fekroun. Le technicien a réglé les derniers détails de son engagement avec l’USB, lundi soir après la rencontre avec le président Brahim Saou, et devait entamer sa mission officiellement, hier, à l’occasion de la séance de reprise des entraînement. Lors de cette réunion, Nadhir Leknaoui, démissionnaire il y a tout juste un mois du CRB Aïn Fekroun pour résultats insuffisants, aura comme mission de faire accéder l’USB en Ligue 1. Quatrième avec 39 points, à une unité du podium et à quatre journées du baisser de rideau sur le championnat, le nouveau promu garde ses chances intactes pour décrocher l’un des deux billets pour l’accession. A signaler que Leknaoui est le 3e technicien à driver cette saison l’USB depuis son retour en Ligue 2 l’été dernier, après Chérif Hadjar et tout récemment Mounir Zeghdoud.