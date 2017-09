Réagissez

Afin de renflouer les caisses de l’US Biskra, évoluant en Ligue 1 de football, et en butte à une crise financière sans précédent, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) des Ziban a initié une opération de vente de 30 000 «Bons de solidarité» d’une valeur de 1000 DA chacun.

Elle compte ainsi récolter 30 millions de dinars pour parer à la charge salariale des joueurs et au budget de fonctionnement. La CCI des Ziban se charge d’écouler auprès des investisseurs, industriels, entrepreneurs et hommes d’affaires qui y sont affiliés 20 000 bons, soit 10 000 pour le match à domicile contre le CRB et 10 000 pour le match contre le CSC, tandis que les dirigeants du club et le comité des supporters procéderont à la vente de 10 000 autres bons destinés aux amoureux et supporters du onze de Biskra, a-t-on appris. Le contenu de la convention passée entre Abdelmadjid Khobzi, président de la CCI des Ziban, et les dirigeants du club, Abdelouahab Houidi, directeur général, Seif-El-Islam Grid, président du conseil d’administration de la SSPA Ezzibane, Achour Noureddine, conseiller juridique, membre de l’AG de l’USB, et Griri Yazid, représentant des comités de supporters, a été paraphé, jeudi dernier, en présence de Mohamed Hamadi, huissier de justice désigné par une ordonnance du tribunal de Biskra datée du 06-09-2017. «Les industriels et entrepreneurs de Biskra n’ont jamais abandonné et ont toujours soutenu l’USB, même si certains affirment le contraire. Avec cette opération, nous espérons collecter 3 milliards de centimes pour parer au plus pressé.

Voilà une occasion pour les supporters de l’USB de montrer qu’ils ne sont pas de simples braillards et supporters ‘‘de café du week-end’’ en achetant ces bons émis par la CCI des Ziban. Combien seront-ils à acquérir un ou plusieurs bons de solidarité ?» s’est interrogé A. Khobzi, tandis que Abdelouahab Houidi a affirmé être en contacts «sérieux et prometteurs» avec plusieurs grandes sociétés nationales pour qu’elles sponsorisent et soutiennent financièrement l’USB laquelle animera aujourd’hui (samedi 9 septembre) le premier «derby du Sud» face à la JS Saoura à Béchar.