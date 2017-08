Universiades d’été de 2017 : L’Algérie termine à la 47e place

Réagissez

La participation algérienne aux 29es Universiades d’été qui s’achèvent aujourd’hui à Tapei (Taïwan) s’est soldée par une 47e place sur 65 nations classées.

C’est le Japon qui a plané lors de cette compétition internationale universitaire en remportant 101 médailles dont 37 en or. L’Algérie, qui était présente avec 34 sportifs (athlétisme, judo et natation), a remporté cinq médailles (2 en argent et 3 en bronze). La Fédération algérienne des sports universitaires (FASU) a compté encore une fois sur les athlètes préparés dans leurs clubs respectifs pour qu’elle puisse arrêter une sélection pour les Universiades. A la veille de ce rendez-vous organisé pour la première à Taïwan, beaucoup de choses ont été dites autour de la participation algérienne concernant le statut des athlètes ayant représenté l’université algérienne. A ce titre, un entraîneur d’athlétisme a réagi suite aux critiques formulés à l’encontre des athlètes «faux étudiants». «Il faut arrêter de s’attaquer aux athlètes, mais plutôt à ceux qui les ont sélectionnés illégalement pour les Universiades», a-t-il dit.