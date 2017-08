Universiades 2017 : les judokates algériennes 7es

Réagissez

La sélection algérienne féminine de judo a terminé à la 7e place de l’épreuve par équipes qui s’est déroulée hier à Taipei, pour le compte de la 29e édition des Universiades, alors que celle des messieurs a été éliminée en 8es de finale. Composée des athlètes Faïza Aissahine, Amina Belkadi, Yamina Halata, Imene Agouar et Amina Temmar, l’équipe a passé avec succès le premier tour (8es de finale) en battant facilement les Américaines Nagtalon Destinee Parayn, Imamura Miranda Akari, Tsutsui Hannah Tadako, Fehr April Lynn et Lwin Emily Ekkia (5-0). En quarts, les Algériennes sont tombées sur des adversaires plus forts, les Sud-Coréennes, face auxquelles elles se sont inclinées (0-5). L’équipe algérienne a disputé ensuite les repêchages pour la médaille de bronze, mais s’est fait battre dès le premier match par les Allemandes (2-3).