Unique médaille d’or pour l’athlétisme algérien

La sélection algérienne d’athlétisme composée de 10 athlètes a ramené lors des Jeux de la solidarité islamique de Bakou, six médailles dont une d’or, remportée par Romaissa Belabiod au saut en longueur avec un excellent bond (6,33 m).

Au cours de cette compétition qui ne réunit pas les athlètes de haut niveau, c’est encore une athlète féminine qui s’est distinguée en Azerbaïdjan, en l’occurrence Amina Bettiche qui a décroché la médaille d’argent dans l’épreuve 3000 m steeple (9’25’’90).

Bettiche, qui a été battue par la jeune championne olympique bahreïnie, Ruth Jebet, a réalisé néanmoins les minima pour la participation aux Mondiaux d’athlétisme de Londres (4-13 août). Après cette performance, Bettiche, engagée dans le 1500 m où la concurrence était faible, a obtenu la médaille de bronze.

Toujours chez les dames, la sauteuse en hauteur, Yousra Arar s’est adjugé la médaille d’argent. Chez les messieurs, tout le monde attendait la médaille d’or de Mohamed Amine Belferar sur le 800 m, mais ce dernier s’est contenté de la 3e place (1’46’’44). La finale du 800 m a été dominée par le jeune Marocain Mostafa Smaili (20 ans) avec 1’45’’78. Belferar, qui est qualifié aux Championnats du monde grâce à son temps 1’ 45’’ 44, réalisé le 5 mai à Doha, doit peaufiner sa préparation pour être prêt le jour J. Le perchiste Hicham Cherabi a terminé 3e (3,25 m) loin de son record personnel (5,50 m).

Les athlètes algériens engagés à Bakou, comme Skander Djamil (200 m) et Kafia Louhab (triple saut), ont été loin des attentes, alors que le sauteur en longueur, Yasser Triki, et le sprinteur, Sofiane Bouhedda (400 m) se sont blessés en pleine compétition. Le bilan de la participation algérienne aux Jeux islamiques de Bakou est globalement meilleur que lors des précédentes éditions. Toutefois, il y a lieu de noter le recul de certaines disciplines, à l’image de nos pugilistes qui se sont contentés d’une seule médaille de bronze, ce qui a conduit à l’éviction de l’entraîneur national Brahim Bedjaoui par le président de la FAB, Abdelmadjid Nehassia. Seule la natation a brillé en récoltant 10 médailles dont 5 en or.