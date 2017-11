Une vraie «finale» entre la Côte d’Ivoire et le Maroc

Réagissez

Il reste encore trois billets pour le Mondial 2018 à distribuer dans la zone Afrique : si la Tunisie et le Sénégal sont en ballottage très favorables avant la dernière journée des qualifications, le Maroc et la Côte d’Ivoire vont se départager lors d’une «finale».

La Tunisie est toute proche de rejoindre le Nigeria et l’Egypte, les deux premiers pays africains déjà qualifiés pour la Coupe du monde russe. Leaders du groupe A avec trois points d’avance sur la RD Congo, les Aigles de Carthage n’ont besoin que d’un match nul face au voisin libyen. Une défaite peut même suffire si les Léopards de la RDC échouaient à battre la Guinée, déjà hors course. Le suspense est beaucoup plus important dans le groupe C, où la Côte d’Ivoire et le Maroc vont s’affronter dans un duel à quitte ou double. Les Lions de l’Atlas d’Hervé Renard, en ballottage favorable grâce à leur point d’avance sur les Eléphants, peuvent se contenter du nul pour aller en Russie. Les coéquipiers de Serge Aurier, qui ont disputé les trois dernières éditions de la Coupe du monde, sont eux dans l’obligation de gagner. «On a besoin d’une équipe qui va aller au combat et que tout le monde soit apte à jouer 90 minutes à 200%, à donner tout pour son pays et sa nation», a prévenu Marc Wilmots, sélectionneur des Eléphants. Le Sénégal, 1er du groupe D avec encore un match en retard à jouer, peut se qualifier dès le premier de ses deux matchs contre l’Afrique du Sud, en cas de victoire aujourd’hui. Mais si jamais les Bafana Bafana l’emportent à domicile, tout sera relancé pour l’ultime journée avec quatre équipes en position de se qualifier...