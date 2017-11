Réagissez

Le village de Boudjellil a choisi la date du 1er novembre pour rendre un vibrant hommage à l’un de ses enfants, en l’occurrence, le sympathique Kamel Benziane, qui boucle à l’âge de la retraite une double carrière dans l’éducation nationale, en tant que professeur de géographie et d’histoire au CE, et dans le domaine sportif, en tant que joueur et entraîneur au sein de l’équipe locale. Parallèlement, Kamel Benziane a toujours œuvré comme animateur au sein de plusieurs associations dans le village qui l’a vu naître.

Né en septembre 1959, à Boudjellil, Kamel Benziane a consacré l’essentiel de sa vie active à l’éducation de plusieurs générations de filles et garçons, leur inculquant aussi bien le savoir propre à sa discipline que les notions et les valeurs de respect, de bonne éducation, d’aide et d’écoute des autres. Parallèlement, il s’est également dévoué au sein du mouvement associatif, encadrant les activités socioculturelles et sportives au sein de la commune. Les grandes qualités humaines de sagesse, de pondération et de compréhension, dont il a toujours fait preuve tout au long de son parcours, lui ont valu l’admiration et le respect de tous.

Deux matchs de football ont été organisés à l’occasion, réunissant deux ou trois générations de vétérans de la région, y compris des anciens joueurs de la JSK ou de l’ORBA d’Akbou. La journée s’est achevée dans une ambiance de fête avec la traditionnelle remise de cadeaux, de coupes et de médailles honorifiques aux nombreux participants.