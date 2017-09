Une victoire pour l’honneur

Réagissez

Les joueurs hier à l’entrainement au stade de Hemlaoui

Les Verts affronteront, ce soir, au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, à 20h30, la Zambie pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires du Mondial 2018.

Un match quasiment sans enjeu puisque, avec seulement un point à l’issue de trois journées, alors que le Nigeria, leader du groupe B, en comptabilise neuf (trois victoires en autant de matchs), Brahimi et ses coéquipiers sont pratiquement sûrs de ne pas pouvoir arracher la qualification pour le rendez-vous russe.

Il s’agit donc beaucoup plus de se «racheter» auprès des supporters, après le cinglant échec de samedi dernier sur les terres zambiennes (1-3), en démontrant que ce groupe est capable de se donner à fond et de réaliser de bonnes performances. Néanmoins, au vu de la prestation des Verts lors du match aller, cela risque d’être extrêmement difficile. En effet, la «correction» infligée par les Chipolopolos à l’équipe nationale a pesé lourd sur le moral des joueurs. Ces derniers sont arrivés à Constantine dimanche, à l’aube, avec une mine particulièrement abattue, contrairement aux Zambiens, relancés dans la course à la qualification après cette victoire.

D’ailleurs, à son arrivée à Constantine, Wedson Nyirenda, le sélectionneur de la Zambie, a déclaré que son équipe allait tout faire pour remporter cette rencontre retour, maintenant qu’elle a des chances de se qualifier. Même Mwila, auteur d’un doublé face à l’Algérie, et ses coéquipiers donnent l’air d’être décontractés, que ce soit à leur arrivée à l’aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine, ou au niveau de l’hôtel Marriot, leur lieu de résidence durant leur séjour en Algérie. Lucas Alcaraz aura donc fort à faire afin de remobiliser et motiver un groupe conscient qu’il n’a plus rien à espérer. Selon certaines informations, le technicien espagnol a longuement discuté avec les joueurs, avant-hier. Il a tenté de leur expliquer que quels que soient les enjeux, une victoire reste importante pour l’équipe. Si le rendez-vous russe est raté, il reste les qualifications pour la prochaine CAN. Et dans cette optique, il faudra se ressaisir et aller de l’avant. Il faut dire, par contre, que la qualification au Mondial n’a pas été ratée à Lusaka. Alcaraz a pris l’équipe avec un seul point après deux journées, distancée par le Nigeria de cinq points.

La mission était extrêmement difficile avant même ce troisième match. En tout cas, le technicien espagnol va tenter de rectifier les erreurs du match aller. Et la plus importante concerne la titularisation de Hassani. Celui-ci sera certainement aujourd’hui sur le banc. Pour le reste, le travail effectué durant ces deux jours s’est concentré surtout sur le plan psychologique. Il faut rappeler en dernier lieu qu’à l’issue de la troisième journée c’est la Zambie qui s’est hissée à la seconde place, avec 4 points, derrière le Nigeria, premier avec 9 points, alors que le Cameroun est troisième avec toujours deux points. L’Algérie ferme la marche avec un seul point.