Une victoire au forceps

Le MC Saïda, club de football de Ligue 2 Mobilis, en recevant à domicile l’ASO Chlef au stade du 13 Avril 1958, devait impérativement gagner pour s’évader de la zone des relégables, même si le match s’est joué à huis clos, car un faux pas aurait un peu compliqué les choses. Les nombreux supporteurs privés du match, qui, dans un premier temps, aspiraient à l’accession, se sont vite ravisés, surtout après l’amère défaite face à El Eulma, qu’ils n’ont pas digérée et les commentaires vont bon train. Maintenant tout le monde pense au maintien, c’est d’ailleurs l’objectif de l’entraîneur, Benchouia Mohamed. Il est à noter que le club phare est quelque peu perturbé avec le départ de l’entraîneur, Rahmouni, et son adjoint Moussouni, la libération des meilleurs joueurs et le maintien de quelques joueurs complètement défaillants dans une totale opacité de l’administration. Les supporters se demandent ce qui se passe au Mouloudia. Pour ce qui est du match contre l’ASO Chlef, dès les premières minutes de jeu, c’était le club visiteur qui était menaçant et a failli marquer à deux reprises, notamment à la 5’ par l’attaquant Baouche, qui, face aux bois, tira et le gardien Sefioun, bien placé, détournait le cuir. Il a fallu attendre la 84e minute, suiote à un penalty dû à une main d’un défenseur. Hamidi Cheikh marqua le but salutaire pour le Mouloudia qui craignait une déconvenue.