Il est professeur de cardiologie à l’université de Dakar, au Sénégal. Lors du 6e Congrès méditerranéen et panafricain de cardiologie du sport, organisé à Tlemcen, Abdoul Kane a donné une conférence fort intéressante intitulée : «Cœur d’athlète en Afrique». Il nous en parle.

«Cœur d’athlète en Afrique», est-ce à dire que nous avons un cœur différent, nous les Africains ?

J’ai axé mon intervention sur ce sujet, car nous avons de plus en plus d’athlètes africains dans différentes compétitions mondiales. Mais il se trouve que le cœur de l’athlète lui-même est différent du cœur du sujet qui n’est pas sportif, parce qu’il y a un certain nombre d’éléments qui sont cliniques, mais qui sont également liés aux explorations. Il est donc important de connaître les différences qu’il peut y avoir entre un sujet sportif et un sujet qui ne pratique pas de sport.

L’importance de ceci tient au fait que lorsque vous ne connaissez pas ces spécificités, vous pouvez penser à tort que votre sportif est malade, alors qu’il n’a pas du tout de maladie, et vous pouvez l’arrêter. A l’inverse, vous pouvez laisser passer votre sportif, qui est vraiment malade, ce qui peut l’exposer à des dangers. Il se trouve que l’athlète africain a des spécificités beaucoup plus déroutantes et il s’agit réellement d’une situation particulière qu’il faut connaître. Donc quelqu’un qui n’est pas habitué à explorer un athlète africain peut réellement se tromper de diagnostic. Donc avoir plus d’erreurs dans l’interprétation de son évaluation.

Donc il y a une différence entre le cœur d’un Africain et celui d’un non-Africain ?

Oui, il y a des nuances qui peuvent être très importantes et peuvent être tout à fait déroutantes. Et donc les grilles de lecture ne sont pas tout à fait les mêmes. Il se trouve que jusqu’à une période récente, et jusqu’à présent dans beaucoup de pays, on évalue les athlètes africains selon une grille occidentale, d’où des erreurs de diagnostic, comme je viens de le dire…

Sur un autre registre professeur, vous vous souvenez certainement d’athlètes de haut niveau victimes de mort subite en plein exercice, notamment en football. Comment peut-on expliquer cette mort chez des professionnels en apparence sains et en bonne santé ?

Oui, je pense, bien entendu, qu’il est toujours dramatique de voir ces jeunes athlètes, adulés, qui sont en forme, être victimes de mort subite. C’est d’autant plus dramatique que le sport comporte beaucoup de dangers et est très médiatisé. On a vu des athlètes mourir en direct devant des millions de téléspectateurs. Il faut tout d’abord relativiser la fréquence des cas de mort subite. Celle-ci reste quand même rare, puisqu’on considère une mort subite pour un ou deux athlètes sur 5000, donc c’est la médiatisation et le contexte qui font qu’on a l’impression que c’est très important. Ceci dit, c’est toujours dramatique et on se bat pour limiter ces drames.

Mais alors, quelles sont les causes de la mort subite ?

C’est, principalement, l’existence d’une maladie cardiaque méconnue, d’où l’intérêt d’un bilan qui doit être bien fait par les experts et non un bilan de complaisance, comme on le voit parfois, notamment dans nos pays. Il y a un certain nombre de maladies qui peuvent passer inaperçues dans l’évaluation du sportif, surtout lorsque celle-ci n’est pas faite par des mains expertes.

Mais, il n’y a pas que cela, les conditions du sport elles-mêmes peuvent être une cause, puisque lorsque vous faites du sport et que vous n’êtes pas bien entraîné, vous augmentez votre risque de mort subite. Lorsque vous faites du sport dans des conditions climatiques extrêmes (chaleur, froid extrêmes) vous pouvez augmenter votre risque de mort subite, alors même que votre cœur n’est pas forcément si malade que ça.

Mais il y a une situation bien particulière que les gens négligent, c’est le dopage. Un sujet qui se dope va avoir un certain nombre de modifications de son cœur particulièrement dangereuses.

Et même si ce dopage peut aider à augmenter ses performances sportives, à long terme, il entraîne des maladies du cœur et des vaisseaux qui peuvent être très graves et c’est donc l’une des plus importantes causes de mort subite. Un dernier facteur que les personnes pourraient négliger, c’est simplement la fièvre ou une petite grippe. Si je suis grippé et que j’ai des douleurs au niveau des muscles et un peu partout, l’inflammation que provoque la grippe sur le cœur peut, dans les conditions d’un exercice physique intense, entraîner un accident grave.

Donc lorsqu’un sportif a la grippe, il est recommandé qu’il arrête le sport pendant quelques jours, le temps de récupérer et de vraiment guérir.