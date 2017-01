Une si petite chance à saisir

Réagissez

Les Verts n’ont pas leur destin en main, dans un match où il...

L’équipe nationale de football disputera ce soir, à Franceville, face au Sénégal, son troisième match du premier tour de la CAN-2017.

Si les Lions de la Teranga sont déjà qualifiés et même certains de terminer premiers du groupe, les Verts, eux, ont sérieusement compromis leurs chances de qualification aux quarts de finale après leur défaite, jeudi dernier, face à la Tunisie (1-2). Les Algériens ont montré un visage plutôt «pâle» durant cette CAN gabonaise. Et même s’ils arrivent à se surpasser, aujourd’hui, face au Sénégal, cela risque de ne pas suffire. Pour que l’Algérie se qualifie, dans le cas où elle remporterait cette rencontre face au Sénégal, il faudrait aussi que la Tunisie s’incline face au Zimbabwe. Trop de paramètres qui poussent les uns et les autres à ne pas trop se faire d’illusions. Néanmoins, sélectionneur et joueurs veulent y croire jusqu’au bout.

Du moins c’est ce qu’a affirmé, hier, Georges Leekens, lors de la conférence de presse d’avant-match. Celui-ci a parlé d’une «petite chance» qu’il faut saisir. Mais la mission risque d’être extrêmement difficile. Même si l’entraîneur, Aliou Cissé, fera probablement reposer quelques joueurs, son équipe étant déjà qualifiée, le Sénégal sera bien tenté d’affirmer son statut d’un côté, en alignant sa troisième victoire en ce premier tour, et de prendre sa «revanche», d’un autre côté, sur l’Algérie qui l’a éliminé lors de la précédente CAN au premier tour. Les Verts ne doivent pas, de ce fait, s’attendre à un quelconque «cadeau» de la part des Sénégalais. Mais ce qui rend la mission des Verts encore plus difficile, c’est la multitude de défections. Lors de la séance d’entraînement d’avant-hier, quatre joueurs avaient manqué à l’appel. Il s’agit de Soudani, Bensebaïni, M’bolhi et Brahimi. Hier, Leekens a donné quelques indications sur la disponibilité de ses éléments. M’bolhi et Soudani sont officiellement out. Bensebaïni lui n’a qu’une petite chance de pouvoir jouer.

A priori, le staff prépare son remplaçant, en l’occurrence Belkaroui. Brahimi, par contre, pourra éventuellement jouer, mais il ne sera probablement pas à 100% de ses capacités. Le coach va, à cet effet, accorder sa confiance à d’autres joueurs. Selon des indiscrétions, Abeid va faire son entrée à la place de Guedioura. Dans le compartiment offensif, Hanni sera incorporé et non Ghezzal. En tous cas, les Verts n’ont d’autre choix que de gagner s’ils veulent espérer une potentielle qualification. Les deux matchs du groupe B, Algérie-Sénégal et Tunisie-Zimbabwe se joueront évidemment à la même heure (20h). A noter, en dernier lieu, que le match face aux Lions de la Teranga sera arbitré par le Botswanais Joshua Bondo. Il sera assisté par Jerson Emiliano Dos Santos (Angola) et Arsénio Chadreque Marengula (Mozambique).