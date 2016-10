Une seule séance d’entraînement pour le Cameroun

Réagissez

La sélection nationale camerounaise est arrivée hier en fin d’après-midi en Algérie.

En stage depuis dimanche dernier à Marseille (France), les Lions Indomptables effectueront une seule séance d’entraînement, aujourd’hui à l’heure du match, sur la pelouse principale du stade Mustapha Tchaker de Blida. Le sélectionneur du Cameroun, Hugo Broos, a néanmoins prévu pour la matinée une séance de décrassage.

Durant son stage à Marseille, le Cameroun avait disputé un match amical face à l’OM (1-1). Une rencontre durant laquelle le technicien belge a testé la quasi-totalité de son effectif en incorporant 20 joueurs sur les 22 éléments convoqués. Broos a donc préféré clore sa préparation en France et ne faire le déplacement en Algérie que 48 heures avant le match prévu demain à 20h30. «Nous sommes dans le groupe de la mort, avec l’Algérie, le Nigeria et même la Zambie, trois bonnes équipes, surtout l’Algérie qui est pour moi la meilleure équipe d’Afrique. Les joueurs algériens sont ensemble depuis quelques années. Ils ont fait une Coupe du monde et une Coupe d’Afrique.

Donc, au niveau de l’expérience, ils sont beaucoup plus loin par rapport à nous», a déclaré le sélectionneur du Cameroun dans un entretien diffusé jeudi sur le site internet de l’OM, avant d’ajouter : «Pour nous, le match contre l’Algérie, c’est un challenge pour voir où nous en sommes.

On s’est qualifiés pour la CAN 2017 c’est bien, maintenant c’est un autre chapitre avec d’autres équipes, bien meilleures, on verra notre niveau dimanche.» Si Bross affirme ainsi que c’est l’Algérie qui a les faveurs des pronostics, il n’en demeure pas moins que les Verts ne se sont jamais imposés, en officiel, face au Cameroun. L’entraîneur des Lions Indomptables ne veut sûrement pas se mettre la pression. Mais il est clair que le Cameroun, vu les statistiques entre les deux sélections, tentera demain de faire perdurer cette règle.