Une qualif’ pour un nouveau départ en… championnat

Réagissez

Les Canaris comptent profiter de ce match pour provoquer le déclic

Une semaine après avoir disputé la joute aller à Brazzaville, face à l’Etoile du Congo, la JSK accueillera ce soir, au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, son adversaire pour la manche retour de ces 16es de finale de la Coupe de la Confédération Africaine (CAF).

Revenus avec un nul lors du déplacement à Kinshasa, les Canaris semblent partir avec les faveurs des pronostics pour arracher leur qualification pour les 16es de finale bis de la compétition, dernière étape éliminatoire avant la phase des poules dans sa nouvelle formule à quatre groupes.

Sortie indemne de son déplacement à Kinshasa en n’encaissant pas de but, la JSK aura comme mission de s’assurer une victoire pour se qualifier. Mal en point avec une place d’avant-dernier au classement de L1, les joueurs veulent faire de la compétition africaine un tremplin pour provoquer le déclic et reprendre confiance afin de quitter la zone des relégables.

C’est dans cette perspective qu’une qualification aux dépens des Congolais, avec un succès probant et une belle prestation, constituerait pour le coach Rahmouni et ses poulains la meilleure manière d’aborder le marathon de matchs qui leur reste dans le championnat. C’est ce qu’a dit le coach à la veille de cette rencontre : «Le match nul de l’aller est positif, mais c’est samedi (aujourd’hui, ndlr) qu’on doit assurer notre qualification. Notre adversaire est loin d’être une proie facile et il n’est pas venu pour faire du tourisme. C’est une très bonne équipe, qui pratique un beau football, ce qui nous oblige à rester vigilants.» Et d’avouer : «La coupe de la CAF pourrait être une compétition qui libérera psychologiquement les joueurs en prévision du championnat et de cette quête du maintien.

C’est pour cette raison que nous nous donnerons à fond pour la qualification.» Un coach rassuré de récupérer la majorité des joueurs blessés, à l’image des Mebarki, Ferhani et Berchiche, même s’il devra faire l’impasse sur la participation de son capitaine Rial et de l’autre défenseur central, Khelili.

Côté adverse, les Congolais, arrivés jeudi après-midi à bord d’un vol régulier après deux escales, n’ont bénéficié que d’une seule séance d’entraînement, hier au stade du 1er Novembre. Un groupe qui semble décidé à surprendre la JSK dans son antre, comme l’a déclaré son coach Barthélemy Ngatsono, à l’arrivée de la délégation. «On est là pour la qualification. Il est vrai qu’on n’a pas pu gagner chez nous, mais nos chances restent intactes», a-t-il souligné. Et d’ajouter : «On n’est pas cette équipe du Liberia qui a pris l’eau à Tizi Ouzou. Nous aurions pu l’emporter à l’aller où nous avons dominé sans concrétiser les occasions, dont un penalty. Nous partons à chances égales face à notre adversaire.» Les Canaris sont donc prévenus. A signaler enfin, que c’est un trio arbitral égyptien qui dirigera ce match. Il s’agit de Mohamed Abd Elmenem El Hanafy comme arbitre directeur, assisté de Mahmoud Ahmed Kamel Abouelregal et Ahmed Hossam Eldin.