Une première pour Farès, Moussaoui, Bedrane et Meziane

Le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, a rendu publique, avant-hier soir, une liste de 23 joueurs convoqués pour le stage qui débutera aujourd’hui en prévision du match de la cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018, face au Cameroun, prévu le 7 octobre prochain à Yaoundé.

Plusieurs nouveaux noms figurent sur cette liste. En plus de Oussama Darfalou (USM Alger), qui a déjà été présent sur une liste élargie, sans toutefois prendre part à des stages, le technicien espagnol a convoqué, pour la première fois, Abderrahmane Meziane (USMA), Mohamed Farès (Hellas Vérone, Italie), Taoufik Moussaoui (gardien de Paradou AC) et Abdelkader Bedrane (défenseur de l’ES Sétif).

D’autres joueurs, par contre, ont fait leur retour, à l’image de Liassine Cadamuro (Nîmes, France), Sofiane Feghouli (Galatasaray, Turquie), Ishak Benfodil (Werder Brême, Allemagne) et Zinedine Ferhat (Le Havre). La convocation de Cadamuro, âgé de 29 ans et qui était en baisse de régime lors de ses dernières apparitions en sélection, a surpris plus d’un. Son dernier match avec les Verts remonte à janvier dernier, lors de la CAN gabonaise (face au Sénégal). Actuellement, l’international algérien évolue à Nîmes, en France, un club de la Ligue 2. Depuis le début de saison, il a pris part à six matchs en dix journées. Il faut noter, par ailleurs, que la «mise à l’écart» du trio Bentaleb-Mahrez- Slimani est confirmée. Les trois joueurs ne figurent pas sur cette liste. Alcaraz devra animer une conférence de presse mercredi durant laquelle il va tenter de motiver ses choix, même s’il est pratiquement certain qu’il va opter pour un discours analogue à celui tenu par le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi.

Ce dernier avait affirmé à ce sujet que ce n’est nullement une «mise à l’écart» définitive. D’après lui, il est beaucoup plus question de profiter des deux prochains rendez-vous (Cameroun, Nigeria) pour tester de nouveaux éléments, vu que les deux rencontres sont sans enjeu, puisque l’Algérie est déjà éliminée du Mondial 2018. En somme, cette liste de 23 joueurs en comprend 8 issus du championnat national, dont 2 gardiens – Salhi du CRB et Moussaoui du PAC – et 4 joueurs de l’USMA – Chafai, Meziane, Derfalou et Benguit – alors que les deux restants sont du MCA, Bendebka, et de l’ESS, Bedrane.

Ces joueurs devront profiter de cette occasion pour démontrer leurs aptitudes et valeurs. Il faut signaler que la liste élargie en prévision de ce stage n’a finalement jamais été rendue publique. Des joueurs, comme Halliche (Estoril, Portugal), qui ont même exprimé leur joie d’avoir retrouvé les Verts, après avoir reçu leur convocation, ne figurent pas finalement sur la liste des 23. En dernier lieu, il est utile de rappeler que le stage de l’équipe nationale débutera aujourd’hui au Centre technique national de Sidi Moussa. Le départ vers le Cameroun est prévu jeudi. Après quatre journées, l’Algérie occupe la dernière place du groupe B avec un seul point. C’est le Nigeria qui est en tête avec 10 points, suivi de la Zambie, deuxième avec 7 points et enfin le Cameroun, troisième avec 3 points. Les Lions indomptables sont également officiellement éliminés de la course à la qualification.