L’événement est historique. Un jeune club du Sud, la JS Saoura en l’occurrence, affrontera demain la prestigieuse équipe nigériane des Rangers.

Lors de l’accession de son équipe en Ligue 1, Zerouati avait dit : «Les meilleures équipes africaines viendront jouer ici au stade du 20 Août 1955 de Béchar», mais personne n’avait cru à ce rêve. Aujourd’hui, tout le monde est surpris. La JSS débutera donc sa campagne africaine demain face aux Rangers nigérians avec l’intention d’honorer sa première apparition, en présence du ministre Ould Ali qui a décidé d’assister à l’événement. A la JS Saoura, tout l’espoir repose sur Khouda et ses poulains.

Hormis Tiboutine, blessé, tous les joueurs sont aptes, d’après M. Hamlili. «Nous avons confiance en nos moyens. Nos joueurs sont concentrés sur cette rencontre et conscients de la responsabilité qu’ils portent sur leurs épaules. Nous allons, inchallah, représenter dignement notre pays», ne cesse-t-on de répéter au niveau du local des Sudistes que nous avons visité ce mercredi.

La ville de Béchar est couverte de drapeaux aux couleurs du club des Jaune et vert. Il faut souligner que les dirigeants du club béchari pensent déjà à la rencontre retour qui se tiendra dans une dizaine de jours à Enugu, au Nigeria. Deux délégués se sont rendus la semaine dernière sur place pour une inspection des infrastructures d’accueil et d’hébergement, et surtout pour voir l’état du stade.

A Béchar, toutes les autorités sont mobilisées pour cet événement. Du wali au président de l’APC, en passant par la sûreté de wilaya. «Nous remercions toutes les autorités de la wilaya de Béchar pour l’aide et le soutien qu’elles nous apportent», diront les deux délégués. Des centaines d’ouvriers procèdent à une vaste opération de nettoyage à travers les artères du centre-ville qui est dans un état déplorable.

La délégation nigériane est constituée d’une cinquantaine de personnes entre joueurs, staffs techniques et dirigeants, précise le président de la Saoura, Hamlili Moumène. L’arrivée de cette délégation était prévue pour hier tard dans la soirée, à Alger. La JSS a affrété un avion pour ramener ses hôtes à Béchar.

Les Rangers effectueront un ultime entraînement aujourd’hui à l’heure de la rencontre (19h), avant d’affronter les coéquipiers de Djallit, demain vendredi. L’arbitre sénégalais, Maguette N’Dya, qui dirigera les débats, et ses deux assistants, Sérine Cheikh Touré et Ababakar Séné, sont arrivés mardi avec le 4e arbitre, Aliou Sow. Le commissaire du match est un Nigérien, M. Saïdou Dioré Maïga.